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Эксперт объяснил, как оценивается финансовая благонадежность человека

Эксперт объяснил, как оценивается финансовая благонадежность человека

Стала известна статистика, сколько украинцев воспользовалось программой./Фото: Рixabay

Иван Усс объяснил, почему большой разрыв между доходами и финансовыми операциями является основанием для подозрений.

Если у человека есть неподтвержденные доходы, то он считается неблагонадежным. Это касается ситуаций, когда его доходы не соответствуют объему финансовых операций.

Об этом рассказал аналитик Национального института стратегических исследований Иван Усс в эфире КИЕВ24.

"Концепция идеи очень проста: если у человека есть неподтвержденные доходы, то он уже неблагонадежный. Не в том плане, что он плохой человек. Если у человека зарплата, грубо говоря, 30 тысяч гривен в месяц, а она ежемесячно получает или проводит более 100 тысяч или 50 тысяч, возникают вопросы относительно того, насколько благонадежен этот человек в том смысле, что те деньги, которые он постоянно кому-то переводит или получает, не соответствуют уровню доходов, которые она имеет. Поэтому собственно разделение граждан на эти группы определяется, прежде всего, уровнем доходов, которые люди имеют", — рассказал он.

По его словам, учитывается статус волонтера, и если эти лица подтверждены, то эти ограничения на них не будут применяться.

Напомним, с 1 февраля украинские банки введут ограничения на денежные переводы между физическими лицами, установив месячный лимит в 150 тысяч гривен для платежей по реквизитам IBAN.

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