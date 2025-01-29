День ангела 29 января: кого и как поздравлять с именинами

29 января 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 29 января

29 января 2025 поздравьте с именинами Дмитрия, Ивана, Константина, Романа.

Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает "посвящённый Деметри". В детстве спокоен и надежен. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, носит гибкий характер.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как "милость Божия". В детстве легок и добр. Во взрослом возрасте становится неторопливым, но целеустремленным.

Константин — латинские корни, толкуется как "постоянный". В единстве честный, искренний. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, мудрым и справедливым.

Роман – латинское происхождение, означает "римский житель". В детстве импульсивный, несколько ленивый. Во взрослом возрасте становится жизнелюбивым, имеет веселый нрав.

День ангела 29 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 29 января — душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твои молитвы всегда находят отклик, а ангел-хранитель дарит тебе мир и покой. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше счастливых моментов, а твоя душа оставалась чистой и радостной.

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Пусть этот день принесет тебе покой и уверенность в завтрашнем дне, ведь ангел твой всегда с тобой. Желаю здоровья, удачи и чтобы твой жизненный путь был освещен теплом и благословением Небес!

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы ангел, охраняющий тебя, всегда помогал в сложные моменты, а твое сердце было спокойно и наполнено любовью. Да будет в твоей жизни только счастье и доброта!

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Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом и помогал в любых ситуациях. Пусть твой путь будет освещен его светом, а жизнь – наполнена благословениями и радостями. Пусть охраняет тебя от бед и дарит покой!

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твоей жизни всегда сопровождала небесная поддержка, а твой ангел-хранитель оберегал тебя от всех бед. Пусть сердце твое будет наполнено любовью и миром, а каждый день дарит радость и новые возможности!

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