Магнитные бури 28-31 января: чего ожидать от солнечной активности

Украина окажется под атакой магнитной бури. Она была на пике своей мощности несколько дней назад. Сегодня, 28 января, она будет средней интенсивности, Кр 4.

Об этом сообщает meteoagent.

Впрочем, уже завтра, 29 января, пик активности магнитной бури достигнет уровня Kp 5-6. В этот день большинство людей могут испытать недомогание, головные боли, снижение концентрации и трудоспособности.

В последующие два дня будет происходить снижение геомагнитной активности: 30 января – Kp 4, а 31 января – Kp 3. В эти дни рекомендуется больше отдыхать.

Следует заметить, что все прогнозы ученых – предварительные. Дело в том, что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Напомним, мы писали о продуктах, которые могут помочь снизить мигрень.

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