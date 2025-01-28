Какому знаку Зодиака повезет 29 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 29 января?

Самый темный день лунного календаря, когда физические и моральные силы находятся на исходе, а зло – в самых разных обличьях – атакует человека со всех сторон. Настроение даже у отъявленных оптимистов оставляет желать лучшего, что отражается как на работе, так и на отношениях с окружающими. Тем из нас, кто не уверен в своей выдержке и способности противостоять собственной раздражительности и агрессии со стороны окружающих, нужно минимизировать общение, а еще лучше – никуда не выходить из дома.

Телец

Тельцам, несмотря на будний статус дня, звезды настоятельно рекомендуют посвятить его отдыху: погулять на свежем воздухе, заняться спортом, почитать или посмотреть новые – или старые, но любимые – фильмы. Во-первых, это поможет избежать столкновений с неадекватными и агрессивно настроенными людьми, сохранив таким образом свое психическое здоровье. Во-вторых, удастся подготовиться к активной деятельности, повод для которой найдется уже завтра.

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