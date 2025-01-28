Якому знаку зодіаку пощастить 29 січня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 29 січня?

Найтемніший день місячного календаря, коли фізичні й моральні сили закінчуються, а зло – в найрізноманітніших його проявах – атакує людину з усіх боків. Настрій навіть у найзатятіших оптимістів не найкращий, що відображається як на роботі, так і на взаєминах з людьми навколо. Тим із нас, хто не впевнений у своїй витримці та здатності протистояти власній дратівливості й агресії з боку оточення, потрібно мінімізувати спілкування, а ще краще – нікуди не виходити з дому.

Телець

Тельцям, незважаючи на будній статус дня, зірки наполегливо рекомендують присвятити його відпочинку: погуляти на свіжому повітрі, зайнятися спортом, почитати чи подивитися нові – або старі, але улюблені – фільми, зберігши таким чином своє психічне здоров'я. По-друге, вдасться підготуватися до активної діяльності, привід для якої знайдеться вже завтра.

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