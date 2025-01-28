В Курській області відбуваються бої, ЗСУ контратакують: деталі від ISW

Протягом минулої доби, 27 січня, на українському виступі в Курській області РФ тривали бої. Втім, підтверджених змін на лінії фронту не було.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що Міністерство оборони Росії заявило, що нібито їхні війська захопили Миколаєво-Дарино, що розташоване на північний захід від Суджі. Втім, в ISW вважають, що армія РФ, ймовірно, захопила населений пункт станом на 21 січня.

Зазначається, що бої тривали біля Косиці. Своєю чергою, українські сили контратакували поблизу Миколаєво-Дарино 26 і 27 січня.

Карта боїв ISW.

Нагадаємо, за інформацією Sky News, військові КНДР підривають себе гранатами, щоб не потрапити до полону. Також, імовірно, північнокорейські війська тимчасово відійшли від лінії фронту в Росії. Це сталось після того, як солдати Північної Кореї зазнали серйозних втрат.

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