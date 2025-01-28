Війська РФ не можуть наступати на Донбасі широким фронтом: експерт пояснив чому 

Наразі російська армія не має ресурсів, щоб швидко проривати оборону і просуватися єдиним широким фронтом на Донеччині. Не спостерігається атак окупантів з великими механізованими колонами.

Про це повідомив військовий експерт Павло Нарожний в коментарі "РБК.Україна".

На його думку, наразі у росіян немає ресурсів, щоб швидко проривати оборону і просуватися єдиним широким фронтом.

"Щоб прорвати оборону на якійсь ділянці, їм (росіянам - Ред.) потрібно 15-20 танків, завантажити 400 штурмовиків у БТР і БМП, провести масовану артпідготовку тощо. Але є момент - практично вся лінія фронту замінована. Майже скрізь є наша артилерія, яка зупиняє такі атаки. Є дронщики, які добивають ворога після артилерії", - розповів він.

Зараз в резерві армії РФ близько 40 тисяч військових - причому по всьому фронту. За словами Нарожного, окупанти могли б швидко просуватися, "якби в резерві було тисяч 300, але їх не існує".

"Максимум, вони можуть сфокусуватися і наступати як зараз на Покровському напрямку. Але Покровськ вони пробити не можуть, Курахове і Велику Новосілку практично знищили. Широким фронтом на Слов'янськ і Краматорськ вони просто загрузнуть. Не зможуть рухатися "стройнимі рядамі", це не спрацює. Вони й далі рухатимуться черепашачим ходом", - розповів військовий експерт.

Нарожний вважає, що навряд чи загарбники йтимуть на Слов'янськ чи Краматорськ буквально "в лоб". Що більше - умови для наступу на цю агломерацію з різних напрямків. Наприклад, з боку Лиману і Сіверська - у них усе ще не сформовані. Там Сили оборони намагаються утримувати позиції, додав Нарожний.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про відмову від територій в обмін на мир.Зокрема, він наголосив, що для України окуповані території завжди залишатимуться українськими.

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