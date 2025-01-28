Войска РФ не могут наступать на Донбассе широким фронтом: эксперт объяснил почему

В настоящее время у российской армии нет ресурсов, чтобы быстро прорывать оборону и продвигаться единым широким фронтом на Донетчине. Не наблюдается атак оккупантов с большими механизированными колоннами.

Об этом сообщил военный эксперт Павел Нарожный в комментарии "РБК.Украина".

По его мнению, у россиян сейчас нет ресурсов, чтобы быстро прорывать оборону и продвигаться единым широким фронтом.

"Чтобы прорвать оборону на каком-то участке, им (россиянам – Ред.) нужно 15-20 танков, загрузить 400 штурмовиков в БТР и БМП, провести массированную артподготовку и т.д. Но есть момент – практически вся линия фронта заминирована. Почти везде есть наша артиллерия, которая останавливает такие атаки. Есть дронщики, добивающие врага после артиллерии", — рассказал он.

Сейчас в резерве армии РФ около 40 тысяч военных – причем по всему фронту. По словам Нарожного, оккупанты могли бы быстро продвигаться, "если бы в резерве было тысяч 300, но их не существует".

"Максимум, они могут сфокусироваться и наступать как сейчас на Покровском направлении. Но Покровск они пробить не могут, Курахово и Большую Новоселку практически уничтожили. Широким фронтом на Славянск и Краматорск они просто увязнут. Не смогут двигаться "стройными рядами", это не сработает. Они будут и дальше двигаться черепашьим ходом", — рассказал военный эксперт.

Нарожный считает, что вряд ли захватчики будут идти на Славянск или Краматорск буквально "в лоб". Что больше – условия для наступления на эту агломерацию по разным направлениям. Например, со стороны Лимана и Северска – у них все еще не сформированы. Там Силы обороны пытаются удерживать позиции, добавил Нарожный.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об отказе от территорий в обмен на мир. В частности, он подчеркнул, что для Украины оккупированные территории всегда будут оставаться украинскими.

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