Вихід армії РФ до Дніпропетровщини: військовий назвав дедлайн росіян

Російська армія не відступає від своїх намірів окупувати Донбас та вийти до кордонів Дніпропетровщини. Росіяни планують зробити це до кінця зими.

Про це повідомив командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов.

"Головне завдання ворога на лютий: вийти на кордон Дніпропетровської області", - наголосив військовий.

З його слів, російські війська намагаються розвивати наступ на лівому фланзі на Покровському напрямку. Отримавши відсіч в населеному пункті Удачне, армія РФ відновлює штурмові дії південніше та активно намагається йти на східну частину Успенівки.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький заявляв, що РФ прагне вийти на адміністративний кордон Дніпропетровщини. Ймовірно, вони можуть спробувати обійти Покровськ із півночі через Межівську громаду цієї області.

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