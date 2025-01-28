День ангела 28 січня: кого та як вітати з іменинами

28 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 28 січня

28 січня 2025 року привітайте з іменинами Володимира, Георгія, Ольгу.

Володимир — старонімецьке походження, означає "велика сила". В дитинстві товариський, комунікабельний. В дорослому віці стає чудовим лідером, принциповим.

Георгій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "землероб". В дитинстві добрий і розумний. В дорослому віці стає жартівником, вміє підбадьорити в скрутну хвилину.

Ольга — скандинавське коріння, тлумачиться як "мудра". В дитинстві цілеспрямована, має важкий характер. В дорослому віці стає сентиментальною, емоційною.

День ангела 28 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з чудовим святом – твоїм Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе, дарував мир та спокій у серці, а життя було наповнене щасливими миттєвостями.

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, підтримує у важкі хвилини та дарує натхнення для нових звершень. Бажаю здоров’я, радості і удачі на кожному кроці!

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В цей день твоєму ангелу хочеться сказати величезне дякую за те, що охороняє тебе, дарує тепло і любов! Бажаю, щоб кожен день твого життя був наповнений благословенням та світлом, а серце — гармонією та спокоєм.

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел дарує тобі удачу в усіх справах, допомагає долати труднощі та підтримує на кожному кроці. Бажаю здоров’я, добробуту та безмежного щастя!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав тебе від негараздів і направляв на правильний шлях. Нехай це свято принесе тобі безліч радісних моментів і залишить в серці світло любові та гармонії.

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