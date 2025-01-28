День ангела 28 января: кого и как поздравлять с именинами

28 января 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 28 января

28 января 2025 поздравьте с именинами Владимира, Георгия, Ольгу.

Владимир — старогерманское происхождение, означает "большая сила". В детстве общителен, коммуникабельен. Во взрослом возрасте становится отличным лидером, принципиальным.

Георгий — древнегреческое имя, переводится как "земледелец". В детстве добр и умен. Во взрослом возрасте становится шутником, умеет ободрить в трудную минуту.

Ольга — скандинавские корни, толкуется как "мудрая". В детстве целенаправленная, носит тяжелый характер. Во взрослом возрасте становится сентиментальной, эмоциональной.

День ангела 28 января – душевные поздравления в прозе

День ангела 28 января – душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

Поздравляю тебя с чудесным праздником – твоим Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда оберегал тебя, даровал мир и покой в сердце, а жизнь была наполнена счастливыми мгновениями.

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом, поддерживает в трудные минуты и дарит вдохновение для новых свершений. Желаю здоровья, радости и удачи на каждом шагу!

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В этот день твоему ангелу хочется сказать огромное спасибо за то, что охраняет тебя, дарит тепло и любовь! Желаю, чтобы каждый день твоей жизни был наполнен благословением и светом, а сердце гармонией и спокойствием.

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой ангел дарит тебе удачу во всех делах, помогает преодолевать трудности и поддерживает на каждом шагу. Желаю здоровья, благополучия и безграничного счастья!

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С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда оберегал тебя от невзгод и направлял на верный путь. Пусть этот праздник принесет тебе множество радостных моментов и оставит в сердце светлой любви и гармонии.

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