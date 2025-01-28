США приостановили программу для беженцев из Украины U4U

Прием заявок приостановлен, пока Служба гражданства и иммиграции США не рассмотрит все запросы, которые уже поданы.

Служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановлении программы для убегающих в США от войны украинцев United for Ukraine (U4U).

"В связи с исполнительным указом от 20 января 2025 года "Защита наших границ", Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запроса в поддержку и декларации о финансовой поддержке", — сообщает ведомство.

Прием заявок приостановлен до тех пор, пока Служба не рассмотрит все запросы, которые уже поданы, говорится в сообщении.

Напомним, 25 января издание The New York Times сообщило, что Министерство национальной безопасности США приостановило программу U4U, а заявки в приют по этой программе пока рассматривать не будут. Газета ссылалась на директиву, содержащуюся в электронном письме, направленном высокопоставленным чиновником Службы гражданства и иммиграции США 23 января, с которой ознакомилась редакция.

20 января президент Дональд Рамп подписал указ "Защита наших границ". В нем, среди прочего, президент поручил министру внутренней безопасности откорректировать программы по предоставлению убежища людям, прибывающим в США и остановить программы по предоставлению убежища, противоречащие политике США.

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