Россияне ударили дронами по Одессе: что известно

Информации о потерпевших нет.
В ночь на вторник, 28 января, российские беспилотники атаковали Одессу. Обошлось без погибших. Впрочем, есть разрушение.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
"По предварительной информации в результате атаки БпЛА есть повреждения жилых домов и зафиксировано возгорание четырех легковых автомобилей", — говорится в сообщении.
По информации городского головы, информация о погибших и пострадавших не поступала.
Как сообщалось, в Харькове вспыхнул масштабный пожар после атаки БПЛА. Огонь охватил производственные помещения Новобаварского района.
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