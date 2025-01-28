Россияне ударили дронами по Одессе: что известно

Информации о потерпевших нет.

В ночь на вторник, 28 января, российские беспилотники атаковали Одессу. Обошлось без погибших. Впрочем, есть разрушение.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"По предварительной информации в результате атаки БпЛА есть повреждения жилых домов и зафиксировано возгорание четырех легковых автомобилей", — говорится в сообщении.

По информации городского головы, информация о погибших и пострадавших не поступала.

Как сообщалось, в Харькове вспыхнул масштабный пожар после атаки БПЛА. Огонь охватил производственные помещения Новобаварского района.

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