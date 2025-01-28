Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на ранок 23 січня ЗСУ знищили 833 000 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1380 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника армії РФ:

особового складу ‒ близько 833 000 (+1380) осіб,

танків ‒ 9876 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 20573 (+12) од,

артилерійських систем – 22366 (+27) од,

РСЗВ – 1263 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23399 (+72),

крилаті ракети ‒ 3053 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 35269 (+86) од,

спеціальна техніка ‒ 3718 (+2).

Нагадаємо, NYT опублікувало матеріал про кількість втрат України і РФ. Видання зауважує, що визначати масштаби втрат складно: інформація є державною таємницею обох країн. Натомість підрахунки загиблих українських військових здійснюють групи за кордоном з упередженими чи непрозорими мотиваціями.

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