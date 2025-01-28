Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Росіяни втратили чимало техніки.
Станом на ранок 23 січня ЗСУ знищили 833 000 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1380 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника армії РФ:
- особового складу ‒ близько 833 000 (+1380) осіб,
- танків ‒ 9876 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20573 (+12) од,
- артилерійських систем – 22366 (+27) од,
- РСЗВ – 1263 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23399 (+72),
- крилаті ракети ‒ 3053 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35269 (+86) од,
- спеціальна техніка ‒ 3718 (+2).
Нагадаємо, NYT опублікувало матеріал про кількість втрат України і РФ. Видання зауважує, що визначати масштаби втрат складно: інформація є державною таємницею обох країн. Натомість підрахунки загиблих українських військових здійснюють групи за кордоном з упередженими чи непрозорими мотиваціями.