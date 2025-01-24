Вихід армії РФ до Дніпропетровщини: у ЗСУ зробили прогноз

Війська РФ прагнуть вийти на адміністративний кордон Дніпропетровщини. Ймовірно, вони можуть спробувати обійти Покровськ із півночі через Межівську громаду цієї області. Втім, наразі окупанти не мають достатньо сили, щоб просунутися вглиб регіону. Н

Про це заявив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький в ефірі "Суспільного".

"Наразі план росіян - вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Адмінмежі Донецької та Луганської областей - ось це план. Ну, суттєвим у цьому питанні стає саме взяття Покровськ", - розповів військовий.

Втім, Цехоцький не взявся прогнозувати, чи зможе ворог просунутися вглиб області. За його словами, найбільше скупчення російських окупантів наразі на Покровському напрямку. Загарбники перекидають на цю ділянку фронту сили з інших напрямків.

Окрім того, Цехоцький припустив сценарій, за якого ворог спробує обійти Покровськ із півночі через Межівську громаду Дніпропетровщини. Окупанти активізувалися на схід від Покровська - поблизу населених пунктів Воздвиженка та Єлизаветівка.

"Чи зможуть окупанти обійти місто через Мирноград і взяти Покровськ у так звані "клешні" - зараз спрогнозувати неможливо", - вважає військовий.

Нагадаємо, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім оцінив, чи є загроза наступу РФ на півдні. З його слів, росіяни зменшили обстріли південних областей

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