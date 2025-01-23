Військовий ЗСУ назвав головну проблему фронту

Наразі головна проблема фронту - це нестача боєздатного особового складу. В лавах ЗСУ варто провести повний аудит і зрозуміти, скільки людей реально тримає конкретний кілометр фронту.

Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв у ефірі "День.LIVE"

"У ротах, начебто, на папері числиться 90-100 людей. Лише 40-45 виводять на бойові позиції. Втім, з них 12 осіб, що спроможні заступати на передову, а інші - обмежено придатні. Треба провести повний аудит і зрозуміти, скільки людей тримають конкретний кілометр фронту", - каже він

Тим часом зниження мобілізаційного віку військовий вважає сумнівним рішенням. Мовляв, достатньо буде якісно виконувати мобілізацію відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ виник скандал. Певну кількість військовослужбовців Повітряних сил уже перевели до сухопутних підрозділів для посилення бригад на фронті. Авіатехніки Повітряних сил ЗСУ 14 січня звернулися до народу із проханням про розголос ситуації. За словами одного з бійців, таке рішення ставить під загрозу захист цілих регіонів, зокрема ускладнить обслуговування авіації.

Скандал із масовим примусовим переведенням військових Повітряних сил у піхоту

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