Военный ВСУ назвал главную проблему фронта

Сейчас главная проблема фронта – это нехватка боеспособного личного состава. В рядах ВСУ следует провести полный аудит и понять, сколько людей реально держит конкретный километр фронта.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире "День.LIVE"

"В ротах, казалось бы, на бумаге числится 90-100 человек. Лишь 40-45 выводят на боевые позиции. Впрочем, из них 12 человек, способных заступать на передовую, а другие — ограниченно пригодны. Надо провести полный аудит и понять, сколько людей держат конкретный километр фронта", — говорит он

Между тем, снижение мобилизационного возраста военный считает сомнительным решением. Мол, достаточно будет качественно выполнять мобилизацию в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее в ВСУ возник скандал. Некоторое количество военнослужащих Воздушных сил уже перевели в сухопутные подразделения для усиления бригад на фронте. Авиатехники Воздушных сил ВСУ 14 января обратились к народу с просьбой о огласке ситуации. По словам одного из бойцов, такое решение ставит под угрозу защиту целых регионов, в частности, усложнит обслуживание авиации.

Скандал с массовым принудительным переводом военных воздушных сил в пехоту

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