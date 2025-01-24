РФ націлилася на захоплення двох областей України: експерт стривожив прогнозом

Найімовірніший сценарій розвитку подій за президента США Дональда Трампа - це заморожування війни по лінії бойового зіткнення. Війська РФ намагатимуться захопити якомога більше територій - неважливо, в якій області.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю "Главреду".

З його слів, саме зараз можуть бути найінтенсивніші бої, які тільки зможе собі дозволити Росія, виходячи з її сил.

"Російські війська намагатимуться захопити якомога більше території, причому неважливо, в якій області. Вийде захопити щось у Дніпропетровській області, війська РФ попруть туди. Зараз противник активізувався в Харківській області - біля Лиману і Куп'янська: вистачить сил - попруть туди. Аби тільки захопити. А Трамп просто все це росіянам затвердить", - висловився Жданов.

Експерт вважає, цілком ймовірним те, що рішення ухвалюватимуть на підставі права сили. Адже у світі "сьогодні право сили сильніше, ніж сила права".

Також Жданов нагадав, що диктатор-президент РФ Володимир Путін говорив про можливість завершення війни "з урахуванням реалій на землі", тому президент США Дональд Трамп не буде йому заперечувати.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович висловився про те, що російські війська можуть зайти на Дніпропетровщину. З його слів, навколо Покровська наразі "не напівоточення, але ситуація напружена".

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