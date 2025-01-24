Выход армии РФ к Днепропетровщине: в ВСУ сделали прогноз

На Покровском направлении фиксируют больше всего оккупационных войск.

Войска РФ стремятся выйти на административную границу Днепропетровской области. Вероятно, они могут попытаться обойти Покровск с севера через Межевское общество этой области. Впрочем, пока оккупанты не имеют достаточно силы, чтобы продвинуться вглубь региона. Н

Об этом заявил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире "Общественного".

"Пока план россиян — выйти на административную границу Днепропетровской области. Админграницы Донецкой и Луганской областей — вот это план. Ну, существенным в этом вопросе становится само взятие Покровска", — рассказал военный.

Впрочем, Цехоцкий не взялся прогнозировать, сможет ли враг продвинуться в глубь области. По его словам, наибольшее скопление российских оккупантов сейчас на Покровском направлении. Захватчики опрокидывают на этот участок фронта силы по другим направлениям.

Кроме того, Цехоцкий предположил сценарий, при котором враг попытается обойти Покровск с севера через Межевское общество Днепропетровщины. Оккупанты активизировались восточнее Покровска — вблизи населенных пунктов Воздвиженка и Елизаветовка.

"Смогут ли оккупанты обойти город через Мирноград и взять Покровск в так называемые "клешни" — сейчас спрогнозировать невозможно", — считает военный.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким оценил, есть ли угроза наступления РФ на юге. По его словам, россияне уменьшили обстрелы южных областей.

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