Росіяни вдарили дронами по Одесі: що відомо

Інформації про потерпілих немає.
Вночі проти вівторка, 28 січня, російські безпілотники атакували Одесу. Минулося без загиблих. Втім, є руйнування.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
"За попередньою інформацією внаслідок атаки БпЛА є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння чотирьох легкових автомобілів", - йдеться у повідомленні.
За інформацією міського голови, інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
Як повідомлялося, у Харкові спалахнула масштабна пожежа після атаки БпЛА. Вогонь охопив виробничі приміщення у Новобаварському районі.
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