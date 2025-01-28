Росіяни вдарили дронами по Одесі: що відомо

Інформації про потерпілих немає.

Вночі проти вівторка, 28 січня, російські безпілотники атакували Одесу. Минулося без загиблих. Втім, є руйнування.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"За попередньою інформацією внаслідок атаки БпЛА є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння чотирьох легкових автомобілів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією міського голови, інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Як повідомлялося, у Харкові спалахнула масштабна пожежа після атаки БпЛА. Вогонь охопив виробничі приміщення у Новобаварському районі.

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