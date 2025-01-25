Украинцам перекрывают путь в США: Трамп ограничивает гуманитарные программы

Директива требует немедленно прекратить принятие окончательных решений по заявкам, связанным с этими программами.

Администрация Дональда Трампа временно приостановила прием заявок на участие в программах временного въезда в США, среди которых и "Uniting for Ukraine".

Об этом пишет издание NYT.

Эта инициатива с сентября 2023 года позволила более 150 тысячам украинцев получить временное убежище в США при наличии финансовых спонсоров.

"Решение предусматривает проверку всех программ на соответствие новым критериям, в частности, инициативы для воссоединения семей и поддержки детей из Центральной Америки", — говорится в материале.

Напомним, через несколько часов после инаугурации Дональд Трамп выполнил предвыборное обещание, подписав указ, которым отменил право на гражданство по праву рождения.

Трамп приказал, чтобы его распоряжение было выполнено в течение 30 дней. Новые правила распространяются на детей, рожденных на территории США от родителей, либо незаконно находящихся в США, либо в ситуациях, когда мать временно находится в США, например, по визе, а отец не является гражданином страны.

Кроме того, Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий въезд иностранцев, пытающихся нелегально попасть в Соединенные Штаты через южную границу.

Трамп также ограничил положения иммиграционного законодательства, позволяющие нелегальным мигрантам оставаться в США. Речь идет о праве на убежище.

"Президент имеет полномочия в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве предотвращать физический въезд нелегальных иностранцев в Соединенные Штаты через южную границу", — сообщили в администрации президента.

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