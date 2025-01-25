Враг продвинулся на Курщине, ВСУ контратакуют: карта ISW

Украинские войска продолжали контратаку по всему выступлению в Курской области.

В Курской области российская армия недавно продвинулась к северо-западу и к югу от Суджи на фоне продолжения наступательных операций вдоль украинского выступления.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры указывают на то, что на Курщине российские войска достигли северной окраины Свердликово и продвинулись в пределах южной Махновки.

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Российские военные блогеры утверждали, что путинские войска также захватили Марьевку и продвинулись в районе Малой Локни, Никольского, Викторовки и в районе Куриловки. Однако аналитики не нашли подтверждения этим заявлениям.

Один из российских блогеров утверждал, что войска РФ, действующие северо-западнее Суджи, пытаются выйти на линию Малая Локня – река Локня и захватить Свердликово и Лебедевку в рамках более широкой попытки получить огневой контроль над украинскими линиями материально-технического обеспечения.

Другой блогер утверждал, что украинские войска продолжали контратаку по всему выступлению в Курской области.

Карта боевых действий в Курской области/Фото: Институт изучения войны

Напомним, накануне руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что, несмотря на численное преимущество врага, украинские войска проводят успешные контрнаступательные операции на Курщине.

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