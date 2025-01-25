Ворог просунувся на Курщині, ЗСУ контратакують: мапа ISW

Українські війська продовжували контратаку по всьому виступу в Курській області.

У Курській області російська армія нещодавно просунулася на північний захід і південь від Суджі на тлі продовження наступальних операцій уздовж українського виступу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри вказують на те, що на Курщині російські війська досягли північної околиці Свердліково і просунулися у межах південної Махнівки.

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Російські воєнні блогери стверджували, що путінські війська також захопили Мар'ївку і просунулися у районі Малої Локні, Нікольського, Вікторівки та у районі Курилівки. Однак аналітики не знайшли підтвердження цим заявам.

Один із російських блогерів стверджував, що війська РФ, які діють на північний захід від Суджі, намагаються вийти на лінію Мала Локня – річка Локня та захопити Свердликово та Лебедєвку у межах ширшої спроби отримати вогневий контроль над українськими лініями матеріально-технічного забезпечення.

Інший блогер стверджував, що українські війська продовжували контратаку по всьому виступу в Курській області.

Мапа бойових дій у Курській області / Фото: інститут вивчення війни

Нагадаємо, напередодні керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що попри чисельну перевагу ворога, українські війська проводять успішні контрнаступальні операції на Курщині.

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