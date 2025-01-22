КНДР відправить на Курщину нову партію військових: коли це станеться

Північнокорейські солдати зазнають серйозних втрат на Курщині. Так, КНДР незабаром відправить на війну з Україною нову групу військових.

Про це пише NYT із посиланням на Пентагон.

"За словами одного з високопосадовців міністерства оборони США, підкріплення очікується "протягом наступних двох місяців", – йдеться у матеріалі.

Водночас Кремль заперечує відправлення північнокорейських солдатів на поле бою і намагається приховати їхню причетність.

Раніше бійці ССО показали бій з ворогом на Курщині, який тривав понад 8 годин. Внаслідок філігранної роботи знищено 21 та поранено 40 північнокорейських військових.

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