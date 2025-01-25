Втрати ворога на 25 січня: Генштаб оновив інформацію

За минулу добу українські військові ліквідували і поранили 1650 російських окупантів.
Втрати Росії у війні проти України на 25 січня становлять 828 470 бійців убитими і пораненими.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 25 січня 2025 року
Загальні бойові втрати російської армії на 25 січня орієнтовно сягають:
- особового складу ‒ близько 828 470 (+1650) осіб,
- танків ‒ 9859 (+7) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 20545 (+37) одиниць,
- артилерійських систем – 22309 (+14) одиниць,
- РСЗВ – 1263 (+0) одиниці,
- засобів ППО ‒ 1050 (+0) одиниць,
- літаків – 369 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 331 (+0) одиниця,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23213 (+51) одиниць,
- крилатих ракет ‒ 3053 (+2) одиниці,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) одиниць,
- підводних човнів – 1 (+0) одиниця,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35071 (+79) одиниця,
- спеціальної техніки ‒ 3715 (+0) одиниць.
До слова, спецпосланець президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що втрати України у війні сягають понад 80 тис. загиблих військових.
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