Втрати ворога на 25 січня: Генштаб оновив інформацію

За минулу добу українські військові ліквідували і поранили 1650 російських окупантів.

Втрати Росії у війні проти України на 25 січня становлять 828 470 бійців убитими і пораненими.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 25 січня 2025 року

Загальні бойові втрати російської армії на 25 січня орієнтовно сягають:

особового складу ‒ близько 828 470 (+1650) осіб,

танків ‒ 9859 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 20545 (+37) одиниць,

артилерійських систем – 22309 (+14) одиниць,

РСЗВ – 1263 (+0) одиниці,

засобів ППО ‒ 1050 (+0) одиниць,

літаків – 369 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 331 (+0) одиниця,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23213 (+51) одиниць,

крилатих ракет ‒ 3053 (+2) одиниці,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) одиниць,

підводних човнів – 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн – 35071 (+79) одиниця,

спеціальної техніки ‒ 3715 (+0) одиниць.

До слова, спецпосланець президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що втрати України у війні сягають понад 80 тис. загиблих військових.

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