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Втрати ворога на 25 січня: Генштаб оновив інформацію

Втрати ворога на 25 січня: Генштаб оновив інформацію

Втрати ворога / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За минулу добу українські військові ліквідували і поранили 1650 російських окупантів.

Втрати Росії у війні проти України на 25 січня становлять 828 470 бійців убитими і пораненими.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 25 січня 2025 року

Загальні бойові втрати російської армії на 25 січня орієнтовно сягають:

  • особового складу ‒ близько 828 470 (+1650) осіб,
  • танків ‒ 9859 (+7) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 20545 (+37) одиниць,
  • артилерійських систем – 22309 (+14) одиниць,
  • РСЗВ – 1263 (+0) одиниці,
  • засобів ППО ‒ 1050 (+0) одиниць,
  • літаків – 369 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 331 (+0) одиниця,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23213 (+51) одиниць,
  • крилатих ракет ‒ 3053 (+2) одиниці,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) одиниць,
  • підводних човнів – 1 (+0) одиниця,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35071 (+79) одиниця,
  • спеціальної техніки ‒ 3715 (+0) одиниць.

До слова, спецпосланець президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що втрати України у війні сягають понад 80 тис. загиблих військових.

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