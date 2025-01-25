Потери врага на 25 января: Генштаб обновил информацию

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали и ранили 1650 российских оккупантов.
Потери России в войне против Украины на 25 января составляют 828 470 бойцов убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 25 января 2025 года
Общие боевые потери российской армии на 25 января ориентировочно доходят до:
- личного состава – около 828 470 (+1650) человек,
- танков ‒ 9859 (+7) единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 20545 (+37) единиц,
- артиллерийских систем – 22309 (+14) единиц,
- РСЗО – 1263 (+0) единицы,
- средств ПВО ‒ 1050 (+0) единиц,
- самолетов – 369 (+0) единиц,
- вертолетов – 331 (+0) единица,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 23213 (+51) единиц,
- крылатых ракет ‒ 3053 (+2) единицы,
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) единиц,
- подводных лодок – 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн – 35071 (+79) единица,
- специальной техники – 3715 (+0) единиц.
К слову, спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что потери Украины в войне достигают более 80 тыс. погибших военных.
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