Битва за Великую Новоселку подходит к концу — DeepState

Враг публикует кадры из поселка, манипулируя тем, что взял его под контроль

Российская оккупационная армия до сих пор не установила полный контроль над поселком Великая Новоселка в Донецкой области, но враг уже продвинулся к центральным улицам населенного пункта.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

"Противник продолжает зачистку и уже фиксируется в центре Великой Новоселки", — говорится в сообщении.

В DeepState отметили, что враг публикует кадры из поселка, манипулируя тем, что взял его под контроль, но пока это не соответствует действительности.

"Противник имеет успех в продвижении на восточных окрестностях, а также занял небольшую часть центральных улиц населенного пункта, где они снимали свои видео с тряпками. Также пробует давить с юга и со стороны Времевки, применяя огромное количество ресурсов, в частности пехоты и техники”, — говорится в сообщении.

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В то же время аналитики подчеркивают, что ситуация вокруг поселка сложная, и предполагают, что битва за Великую Новоселку подходит к концу.

Напомним, начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артбригады ВСУ Богдан Петренко предупреждал, что в случае захвата Великой Новоселки у россиян открывается путь для дальнейшего наступления в нескольких направлениях – как на север Донецкой области в сторону Покровска, так и на запад – в сторону Запорожской и Днепропетровской области.

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