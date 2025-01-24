Битва на Велику Новосілку добігає кінця — DeepState

Ворог публікує кадри із селища, маніпулюючи тим, що взяв його під контроль

Російська окупаційна армія досі не встановила повний контроль над селищем Велика Новосілка на Донеччині, але ворог уже просунувся до центральних вулиць населеного пункту.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

“Противник продовжує зачистку і вже фіксується в центрі Великої Новосілки”, - йдеться у повідомленні.

У DeepState відзначили, що ворог публікує кадри із селища, маніпулюючи тим, що взяв його під контроль, але наразі це не відповідає дійсності.

“Противник має успіх у просуванні на східних околицях, а також зайняв невелику частину центральних вулиць населеного пункту, де вони знімали свої відео з ганчірками. Також пробує тиснути з півдня і зі сторони Времівки, застосовуючи величезну кількість ресурсів, зокрема, піхоти і техніки”, - йдеться у повідомленні.

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Водночас аналітики наголошують, що ситуація навколо селища складна, і припускають, що битва на Велику Новосілку добігає кінця.

Нагадаємо, начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артбригади ЗСУ Богдан Петренко попереджав, що у разі захоплення Великої Новосілки у росіян відкривається шлях для подальшого наступу в декількох напрямках – як на північ Донецької області в бік Покровська, так і на захід – у бік Запорізької та Дніпропетровської областей.

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