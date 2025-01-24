ДБР може допитати Сирського у справі прориву оборони на Харківщині

Під час досудового розслідування можливе встановлення і виявлення нових фактів і оголошення нових підозр.

Під час розслідування прориву оборони на Харківщині, у рамках якого відкрито провадження проти генералів та полковника ЗСУ, ДБР може допитати інших військових посадовців, зокрема головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомила радниця з комунікацій директора ДБР Тетяна Сапьян в коментарі “Радіо Свобода”.

“Я не виключаю, що це можливо. Будуть залучені до процесу у вигляді свідків чи опитування абсолютно всі, кого слідство буде вважати за потрібне допитати для того, щоб це могло прояснити повністю картину тих подій”, - сказала вона.

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Речниця директора ДБР припустила, що під час досудового розслідування можливе встановлення і виявлення нових фактів і оголошення нових підозр.

Також Тетяна Сапьян наголосила, що бойові заслуги офіцерів, яким уже оголосили підозру, будуть враховані під час розслідування, як і обставини ухвалення рішень.

Нагадаємо, СБУ затримала двох українських генералів і полковника. Підозрюється, що через їхню недбалість росіяни змогли окупувати частину Харківщини. Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

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