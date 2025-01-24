Звинувачений генерал Галушкін готовий повернутися на фронт солдатом

Бригадний генерал та колишній командувач ОТУ "Харків" Юрій Галушкін, якого звинувачують в неналежній обороні Харківської області, заявив про готовність повернутися на фронт рядовим солдатом.

Відповідне звернення генерала оприлюднив його адвокат Михайло Величко.

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“Незалежно від того, як і коли завершаться розслідування та суд, заявляю: я маю честь і готовий, навіть у званні бригадного генерала, але на посаді звичайного рядового солдата, воювати за Україну. Якщо, попри стан здоров'я, я зможу знищити ще одного окупанта, це принесе більше користі державі, ніж судовий процес і мій арешт. Це дозволить мені зберегти честь”, - йдеться у листі Юрія Галушкіна.

Вдночас генерал нагадав, що 2022 року, за півтора місяця до повномасштабної агресії Росії, його було призначено головнокомандувачем Сил територіальної оборони.

“Коли постала загроза втрати держави, ніхто не питав, як нам вдалося перетворити 6000 осіб ТрО, розпорошених по всіх територіальних центрах комплектування, на 32 бригади та 115 тисяч бійців. Люди стали в стрій, маючи лише спортивні кросівки, і вступили в бій. Ніхто не читав бойові статути й не зважав на їхні вимоги. А зараз мені закидають, що смуга бригади перевищувала норму”, - докоряє він тим, хто його звинувачує.

Звернення генерала Галушкіна / Фото: Facebook адвоката Михайла Величка

Юрій Галушкін наголосив, що “якщо в Україні у Генерального штабу немає достатньо бригад і озброєння, щоб дотримуватися норм, то в цьому винні не командири”.

Нагадаємо, генерал Юрій Галушкін, один із трьох підозрюваних у неналежній обороні Харківщини, знову потрапив під арешт після внесення застави у розмірі 5 млн грн. Раніше суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави, однак на виході з СІЗО генерала знову затримали.

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