Обвиняемый генерал Галушкин готов вернуться на фронт солдатом

Бригадный генерал и бывший командующий ОТУ "Харьков" Юрий Галушкин, обвиняемый в ненадлежащей обороне Харьковской области, заявил о готовности вернуться на фронт рядовым солдатом.

Соответствующее обращение генерала обнародовал его адвокат Михаил Величко.

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“Независимо от того, как и когда завершатся расследование и суд, заявляю: у меня есть честь и готов, даже в звании бригадного генерала, но в должности обычного рядового солдата, воевать за Украину. Если, несмотря на здоровье, я смогу уничтожить еще одного оккупанта, это принесет больше пользы государству, чем судебный процесс и мой арест. Это позволит мне сохранить честь”, — говорится в письме Юрия Галушкина.

При этом генерал напомнил, что в 2022 году, за полтора месяца до полномасштабной агрессии России, он был назначен главнокомандующим Сил территориальной обороны.

“Когда возникла угроза потери государства, никто не спрашивал, как нам удалось превратить 6000 человек ТрО, распыленных по всем территориальным центрам комплектования, в 32 бригады и 115 тысяч бойцов. Люди встали в строй, имея только спортивные кроссовки, и вступили в бой. Никто не читал боевые уставы и не учитывал их требования. А сейчас меня упрекают, что полоса бригады превышала норму”, — упрекает он тех, кто его обвиняет.

Обращение генерала Галушкина / Фото: Facebook адвоката Михаила Величко

Юрий Галушкин подчеркнул, что "если в Украине у Генерального штаба нет достаточно бригад и вооружения, чтобы соблюдать нормы, то в этом виноваты не командиры".

Напомним, генерал Юрий Галушкин, один из трех подозреваемых в ненадлежащей обороне Харьковщины, снова попал под арест после внесения залога в размере 5 млн грн. Ранее суд избрал для него меру пресечения в виде залога, однако на выходе из СИЗО генерала снова задержали.

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