Бригадному генералу Галушкину выбирают меру пресечения: подробности

Бригадному генералу Юрию Галушкину выбирают меру пресечения по новому подозрению. На заседание суда его привезли в кандалах.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Юлия Кириенко из зала суда.

Генерал Юрий Галушкин, один из трех подозреваемых в ненадлежащей обороне Харьковщины, снова попал под арест после внесения залога в размере 5 млн. грн. Ранее суд избрал для него меру пресечения в виде залога, однако на выходе из СИЗО генерала снова задержали.

Адвокат генерала М.Велично на заседании суда заявил о необходимости отвода прокуроров специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Генералу Галушкину выбирают новую меру пресечения после повторного задержания

Напомним, нардепка Марьяна Безугла отметила, если дело генералов Галушкина и Горбенко не повлечет за собой арест Содоля, то это может привести к виду поиска "козлов отпущения" в нищих звеньях.

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