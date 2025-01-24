Дочь Мозговой показалась на отдыхе с избранницей в необычном месте

Старшая дочь продюсера Елены Мозговой – Зоя – после каминг-аута активно делится личной жизнью.

В этот раз в фотоблоге Зоя поделилась, что сейчас она с возлюбленной Юлией проводит время в Индии. Пара наслаждается теплыми днями и живописными видами. Счастливые они сделали общую фотографию и похвастались ею фанам.

Зоя Мозговая с избранницей / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Дочь Мозговой также показала их совместное времяпровождения. Так, возлюбленные катаются на байке и исследуют окрестности. В частности, Зоя опубликовала кадры из индийского ашрама – места, где по поверью жил мудрец. В специальных нарядах и босиком посетители приходят отдать ему уважение и погрузиться в покой.

Зоя Мозговая с избранницей / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозговая с избранницей / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозговая с избранницей / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Кроме того, Юлия и Зоя прогулялись по местному парку поблизости. Уже ближе к вечеру блогерша показала жизнь местных жителей, которых они встречали прямо на обочине, и в целом город.

Зоя Мозговая с избранницей / Фото: instagram.com/matatatahakuna

Напомним, недавно дочь Мозговой Зоя отметила день рождения. Блогерша показала, как ее избранница Юлия со своими двумя дочерьми трогательно поздравляла ее с 31-летием. Семейство в полном составе проживает за границей.

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