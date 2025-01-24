"Полная фигня": В МИД Украины прокомментировали ультиматум России

В украинском внешнеполитическом ведомстве считают, что государство-агрессор не имеет права выдвигать какие-либо требования.

В украинском МИД назвали "полной фигней" требование Российской Федерации отменить обещание НАТО о вступлении Украины в завершение войны.

Так прокомментировал этот российский ультиматум спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети Х.

Ой, только союзник Северной Кореи выставляет ультиматумы НАТО. Полная фигня”, — написал он.

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По словам Георгия Тихого, Россия, развязав захватническую войну в Европе, не имеет права выдвигать такие требования.

“Москве слова не давали по этому вопросу. Россия ведет захватническую войну в Европе. Ее оккупационные войска находятся в Украине и других европейских странах. Архитектура европейской безопасности построена на защите от России”, — подчеркнул он.

Напомним, заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что вступление Украины в НАТО "исключает достижение мира".

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