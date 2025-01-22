За генерала Галушкина внесли залог: кто это сделал

Пока имя залогодателя не обнародуют.

22 января, за бывшего командира оперативно-тактической группировки Харьков бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог в пять миллионов гривен. Он подозревается в ненадлежащей обороне во время наступления на север Харьковщины в 2024 году.

Об этом сообщило "Суспільне " со ссылкой на его адвоката.

Его взяли под стражу во вторник, 21 января.

"За генерала Галушкина внесли залог в пять миллионов гривен, рассказал Суспільному его адвокат Величко. Имя залогодателя не называют", — говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2024 г. ДБР начало расследование причин прорыва российской армией украинской границы в Харьковской области. Следствием было установлено, что причиной этого могло стать "небрежное отношение к военной службе" командования 125 бригады и подчиненных ей подразделений. А 20 января Служба безопасности и Государственное бюро расследований задержали генералов, которые, по данным следствия, не обеспечили надлежащую защиту.

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