Главному психиатру ВСУ Олегу Друзю суд избрал меру пресечения

Подозреваемый будет находиться под стражей в больничном учреждении в течение 60 дней.

В среду, 22 января, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, которого подозревают в незаконном обогащении на более чем 1 миллион долларов.

Об этом сообщила корреспондент ТСН Ирина Маркевич из зала суда.

По решению суда подозреваемый во время следствия будет находиться под стражей с возможностью выйти на свободу после внесения залога в размере 49 млн грн.

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Олег Друзь будет находиться под стражей в больничном учреждении в течение 60 дней, то есть до 20 марта.

Он отказался комментировать решение суда и не сообщил, собирается ли вносить залог.

Как сообщалось ранее, фигуранта дела в суд привезла "скорая".

Адвокат задержанного чиновника Владимир Клочков утверждает, что у Друзя во время обыска произошел инсульт. Он был госпитализирован в реанимацию.

Напомним, СБУ задержала главного психиатра Вооруженных сил. Он является заместителем Председателя Центральной ВВК и решал вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

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