Главному психиатру ВСУ Олегу Друзю суд избрал меру пресечения

Подозреваемый будет находиться под стражей в больничном учреждении в течение 60 дней.
В среду, 22 января, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, которого подозревают в незаконном обогащении на более чем 1 миллион долларов.
Об этом сообщила корреспондент ТСН Ирина Маркевич из зала суда.
По решению суда подозреваемый во время следствия будет находиться под стражей с возможностью выйти на свободу после внесения залога в размере 49 млн грн.
Олег Друзь будет находиться под стражей в больничном учреждении в течение 60 дней, то есть до 20 марта.
Он отказался комментировать решение суда и не сообщил, собирается ли вносить залог.
Как сообщалось ранее, фигуранта дела в суд привезла "скорая".
Адвокат задержанного чиновника Владимир Клочков утверждает, что у Друзя во время обыска произошел инсульт. Он был госпитализирован в реанимацию.
Напомним, СБУ задержала главного психиатра Вооруженных сил. Он является заместителем Председателя Центральной ВВК и решал вопрос о пригодности военных к прохождению службы.
Читайте также: