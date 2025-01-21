Весь пол устелен долларами: СБУ задержала главного психиатра ВСУ

Главного психиатра ВСУ задержала Служба безопасности Украины. Он также явлется заместитель председателя Центральной ВЛК и именно он принимал решение о пригодности военных к прохождению службы. За время полномасштабного вторжения этот человек обогатился на миллион долларов. Фигурант приобрел несколько элитных авто и кучу объектов недвижимости. Однако умение обогащаться (не факт, что законно) этот человек начал "прокачивать" еще в 2017 году. Все, что об этом известно – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

СБУ задержала главного психиатра ВСУ

После очередной подобной новости в голове появляется мысль: "Ну когда вы уже <...> нажретесь?" В этот раз Служба безопасности Украины при содействии министра обороны и главнокомандующего Вооруженными силами задержала главного психиатра ВСУ. Также он является заместителем председателя Центральной ВЛК и занимался вопросами пригодности военных к прохождению службы.

В сообщении СБУ не называется имя, однако главный психиатр ВСУ – это Олег Друзь. По материалам дела, чиновник за время полномасштабной войны разбогател на более чем миллион долларов. При этом он не указывал имущество в своей декларации, оформив его на свою жену, дочь, сыновей и других людей. Как установило расследование, в течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел вот такой "небольшой" список объектов:

частный дом в Обуховском районе Киевской области;

2 квартиры в Киеве;

1 квартиру в Одессе;

2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;

БМВ Х7 2024 г.в.;

БМВ Х7 2022 г.в.;

БМВ Х5 2023 г.в.;

БМВ Х3 2022 г.в.;

другое имущество.

Во время обысков у главного психиатра следователи СБУ обнаружили 152 тысячи долларов США и 34 тысячи евро. Пока фигуранту готовится сообщение о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УКУ) и декларировании ложной информации (ст. 366-2 УКУ).

"Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица. Санкция статей предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается", — уточнили в СБУ.

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История одного обогащения

Интересно, что Друзь не в первый раз попадает в подобную ситуацию. Еще весной 2017 начальника Клиники психиатрии военного госпиталя и главного психиатра Минобороны поймали на взятке. И хотя тогда имена не озвучили, по информации СМИ, речь идет именно о Друзе. По данным столичной прокуратуры, чтобы помочь уклониться от службы, подозреваемый требовал 52 тысяч гривен.

"При посредничестве командира роты одной из воинских частей Киевщины чиновник систематически сдирал деньги с военнослужащих за признание их непригодными для дальнейшей службы. Сотрудники СБУ задержали взяточника "на горячем" в рабочем кабинете после передачи ему 52 000 гривен очередной взятки. Его сообщника — командира роты — правоохранители задержали в тот же день на территории воинской части после получения 10 000 гривен вознаграждения за "услуги посредника". Злоумышленникам объявлено о подозрении по ч. 3 ст.

Однако дело главного психиатра Минобороны никуда не пошло. Несколько месяцев пролежало в суде, а дальше дело было закрыто из-за "отсутствия состава преступления". По данным СМИ, тогда вместо тюрьмы мужчина получил повышение по службе. А уже осенью того же года полковник попал в очередной скандал.

Скандальные заявления Друзья

18 сентября 2017 года главный психиатр Минобороны Олег Друзь назвал 93% участников АТО "потенциальной угрозой для общества" или "скрытым врагом". Такие заявления повлекли за собой настоящий шквал возмущения. В тот день чиновник выступал на круглом столе Комитета ВР по вопросам здравоохранения, где главной темой была психологическая реабилитация участников АТО и уменьшение количества самоубийств.

"Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий после возвращения к мирной жизни могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества. По статистике, 93% из них нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи в результате действия боевых стресс-факторов. Расстройства характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией, асоциальным поведением, повышением уровня суицидов, сокращением продолжительности жизни", — сказал он на заседании.

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Реакция на высказывания и последствия

Ветеран АТО и волонтер Мартин Брест написал об этих заявлениях на своей странице в Facebook.

"Главный психиатр МОУ, начальник клиники психиатрии полковник Друзь Олег Васильевич сегодня на "комитете по вопросам здравоохранения" заявил (прочитал по своей презентации), что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества ("Скрытый враг"). По его словам, 93% нас – проблемные, и нас нужно лечить. Полковник Друзь Олег Васильевич недавно был под следствием "по подозрению в получении взятки". Кстати, весной", – написал он.

Заявление Друзья стало толчком к началу флешмоба с хештегом #1_из_93%. Пользователи соцсетей публиковали фото, фотожабы, а также высказывались о заявлениях Друзя.

Громкое увольнение

Официальный ответ на скандал не заставил себя ждать и уже 20 сентября 2017 года тогдашний министр обороны Степан Полторак уволил Друзя и назначил служебное расследование.

"Только что принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковника Олега Друзя в связи с неудовлетворительным исполнением служебных обязанностей и назначил служебное расследование", — сообщил Полторак.

И на этом все стихло. Как следствие – имеем очередной пол, устеленный баксами, очередное возмущение среди населения и очередную подготовку к вручению подозрения.

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