Враг не прекратит войну ни в 2025 году, ни в 2027-м, считает народный депутат.

В конце 2027 года Украина может потерять Донбасс, если помощь партнеров останется на таком же уровне.

Об этом сказал народный депутат Руслан Горбенко в эфире "День LIVE".

Он подчеркнул, что Россия имеет целью захватить территории, которые кремлевский диктатор Владимир Путин сам прописал в конституцию РФ. Так что если темпы продвижения врага не изменятся — под угрозой окажутся не только Донетчина, но и Днепровщина, Запорожье и Херсонщина.

"У врага есть цель — захватить эти области, прописанные у него в конституции. Он готовится не только на 2025 год, но и на 2026, 2027 год. Готовится... Ведь если, как они говорят, взять ситуацию на земле, то если они будут так продвигаться, а партнеры будут вот так помогать нам, то думаю, в конце 2027 года, к сожалению, мы можем потерять и Донецкую область", — сказал Руслан Горбенко.

И на Донецкой области враг не остановится, считает нардеп.

"Еще раз читаем конституцию РФ... Там и Запорожье, и Херсонщина... Я думаю, что аппетиты будут только расти. Поэтому нужно, чтобы партнеры поняли, что этот изувер действительно надо останавливать", — добавил Руслан Горбенко.

Напомним, Россия учитывает заявление 47-го президента США Дональда Трампа о переговорах Вашингтона и Кремля и готова к серьезному диалогу, о чем на днях заявил помощник президента-диктатора России Юрий Ушаков.

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