"Ми можемо втратити Донеччину": нардеп попередив про мету Путіна і назвав терміни

Наприкінці 2027 року Україна може втратити Донеччину, якщо допомога партнерів залишиться на такому ж рівні.

Про це сказав народний депутат Руслан Горбенко у ефірі "День.LIVE".

Він наголосив, що Росія має на меті захопити території, які кремлівський диктатор Володимир Путін сам прописав у конституцію РФ. Тож якщо темпи просування ворога не зміняться — під загрозою опиняться не лише Донеччина, а й Дніпровщина, Запоріжжя та Херсонщина.

"У ворога є ціль — захопити ці області, що прописані в нього в конституції. Він готується не лише на 2025 рік, але й на 2026, 2027-й. Готується... Адже, якщо, як вони кажуть, взяти ситуацію на землі, то, якщо вони будуть так просуватися, а партнери будуть ось так допомагати нам, то думаю, наприкінці 2027 року, на жаль, ми можемо втратити і Донецьку область", — сказав Руслан Горбенко.

І на Донецькій області ворог не зупиниться, вважає нардеп.

"Ще раз читаємо конституцію РФ... Там і Запоріжжя, і Херсонщина... Я думаю, що апетити будуть лише зростати. Тому потрібно, щоб партнери зрозуміли, що цього нелюдя дійсно треба зупиняти", — додав Руслан Горбенко.

Нагадаємо, Росія враховує заяву 47-го президента США Дональда Трампа про переговори Вашингтона й Кремля, і готова до серйозного діалогу, про що днями заявив помічник президента-диктатора Росії Юрій Ушаков.

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