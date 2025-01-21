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Курс валют на 22 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

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Курс валют на 22 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американский доллар прибавил в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 22 января. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 1 копейку и составляет 42,16 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,16 (+1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,64 (+15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,25 (+4 коп.)

Ранее говорилось, что Национальный банк 2025-го обеспечит "устойчивость" валютного рынка. Курс доллара "не взлетит в космос".

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