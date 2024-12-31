Гривна падает, доллар растет: что будет с курсом 2025 года

На Новый год возможен скачок доллара! Эксперты сделали прогноз, что будет происходить с курсом валют в Украине в ближайшие дни.

Чего ждать на пересечении декабря и января, на стыке текущих и грядущих лет, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты? Все детали – в эксклюзиве ТСН.UA.

Итак, доллар по цене свыше 42 гривен стал в Украине реальностью. Могло быть еще дороже, но, похоже, помешали праздники: прошлое Рождество и грядущий Новый год, когда деловая активность традиционно спадает. "Под елку" курс притормозил и даже немного откатился. На прошлой неделе продолжался восходящий тренд курса доллара.

По информации специализированных сайтов, за 23-24 декабря наличный доллар подорожал еще на 15 коп. в продаже и на 10 коп. по покупке: в среднем до 42,35 и до 41,75 грн/доллар соответственно. Однако со среды, 25 декабря, доллар начал дешеветь и на воскресенье, 29 декабря, курс снизился до 42,30 грн/доллар в продаже и до 41,72 грн в покупке. В итоге за неделю стоимость американской валюты выросла на 10 коп. в продаже и на 7 коп. в покупке.

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Нацбанк в течение недели показательно доказал официальный курс гривны почти до 42 грн/доллар (41,99), подержал его сутки и снизил на 15 коп., до 41,84. Но на понедельник, 30 декабря, гривна подешевела на 10 коп., до 41,94 грн/доллар, то есть на 6 коп. через неделю.

Эксперты говорят, что максимум активности на безналичном рынке был перед Рождеством, 24 декабря, в дальнейшем объемы сделок по купле-продаже уменьшились. Нацбанк в очередной раз удовлетворил лишний спрос на валюту дополнительными продажами ее из резервов, в итоге курс пошел вниз от 42,10 до 41,80 грн/доллар. Наличный рынок отреагировал не так активно, но незначительное понижение курса имело место, отметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"На наличном рынке в течение недели были высокими как спрос на валюту, так и ее предложение, курс колебался вверх-вниз и сформировался на нынешнем уровне".

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По словам экономиста Андрея Забловского, регулятор заплатил высокую цену, чтобы удержать безналичный курс ниже 42 грн/доллар.

"С 23 по 27 декабря Нацбанк, чтобы поддержать курс гривны на межбанке и не допустить падения, продал более полутора миллиардов долларов. Как видно из данных на сайте НБУ, это один из самых высоких показателей от начала вторжения РФ в Украину. В целом в текущем году Нацбанк купил на рынке всего 126 млн долларов, а продал из резервов – 34,57 млрд долларов. 26,38 млрд и за 2023 год – 28,83 млрд".

Примечательно, что все эксперты дали схожие прогнозы: нас ожидает достаточно спокойная неделя, потому что наступает Новый год, когда деловая активность падает до минимума. Член Экономического дискуссионного клуба анализирует, что пока у нас будет определенный короткий тайм-аут.

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"Национальный банк выполнил свою задачу на 2024 год, официальный курс доведен до плановых 42 грн/доллар. Бизнес – на каникулах, население занято новогодними заботами. Средний наличный курс удержится на достигнутых значениях – 42,20-42,40 грн/доллар".

Продавать или покупать валюту

Примечательно, что Олег Пендзин повторил свой совет: зарабатывать деньги "на деньгах" в ближайшие три месяца лучше, инвестируя в гривну.

"Наибольший доход дадут ценные бумаги: облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), чуть меньше – депозитные вклады.

А вот Андрей Забловский предлагает в ближайшую неделю-две приостановить какие-либо операции с валютой: не покупать и не продавать. По его мнению, в январе доллар может еще подешеветь.

"Не исключено, что в условиях "штиля на рынке" банкиры, или оживить продажи ради заработка, пусть и меньшего, чем обычно, будут продавать доллары или евро по курсу ниже среднего. Очевидно, что тогда стоит приобрести".

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Андрей Шевчишин говорит, что в долгосрочной перспективе покупка валюты всегда имеет смысл, потому что гривна, к сожалению, будет только обесцениваться. И спрос в текущем году на валюту рекордный.

"Банки везут и везут наличную валюту, по информации НБУ, за 11 месяцев 2024 года завезли исторически рекордные объемы – 14,3 млрд долларов, только за ноябрь поступило 1,48 млрд долларов. Данные за декабрь будут позже, но это больше миллиарда долларов". Более 72% от ввезенной наличности – доллар США, только 26% – евро, несмотря на евроинтеграцию и основные миграционные потоки из Украины в Европу".

Эксперт уточнил, что наличную валюту покупает не только население, но и теневой бизнес. И, по оценочным данным, за год на руках рядовых украинцев накоплено более 10 млрд наличных долларов. Примечательно, что Андрей Забловский сообщил, что соотечественники понемногу переходят из доллара в евро. По данным Нацбанка, часть валютных депозитов в евро увеличилась за пять лет с 16 до 25%. Для имеющих значительные средства эксперт предлагает также инвестиции в банковские металлы (золотые и серебряные слитки) и криптовалюту.

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