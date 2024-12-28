НБУ продал рекордный объем валюты, чтобы поддержать гривну

Это один из самых высоких показателей с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На этой неделе — с 23 по 27 декабря — Нацбанк, чтобы поддержать курс национальной валюты на межбанке и не допустить падения, продал $1,625 млрд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В то же время регулятор не покупал валюту на рынке на этой неделе.

По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на понедельник, 30 декабря, на уровне 41,9403 грн/долл по сравнению с 41,8447 грн/долл в пятницу.

В начале недели, 24 декабря, он обновил исторический минимум, достигнув 41,9910 грн/долл.

Всего с начала года Нацбанк купил на рынке всего $126 млн, а продал из резервов – $34,57 миллиарда. Это существенно больше, чем за 2022 год ($26,38 млрд) и 2023 год ($28,83 млрд).

Будет ли гривна и дальше укрепляться, что сейчас происходит на рынке, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Читайте также: