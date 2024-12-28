НБУ продав рекордний обсяг валюти, щоб підтримати гривню

Це один з найвищих показників від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Цього тижня - від 23 до 27 грудня - Нацбанк, щоб підтримати курс національної валюти на міжбанку і не допустити падіння, продав $1,625 млрд.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Водночас регулятор не купував валюту на ринку цього тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 30 грудня, на рівні 41,9403 грн/дол, порівняно із 41,8447 грн/дол у п'ятницю.

На початку тижня, 24 грудня, він оновив історичний мінімум, сягнувши 41,9910 грн/дол.

Загалом від початку року Нацбанк купив на ринку всього $126 млн, а продав із резервів – $34,57 мільярда. Це суттєво більше ніж за 2022 рік ($26,38 млрд) та 2023 рік ($28,83 млрд).

Чи буде гривня й надалі зміцнюватися, що зараз відбувається на ринку, чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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