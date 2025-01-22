В Греции на мусорку выбросили артефакт возрастом 2000 лет

Греческая полиция в среду, 22 января, сообщила, что в пригороде Салоников была обнаружена мраморная статуя женщины, возраст которой по предварительным оценкам составляет более 2000 лет. Произведение древнего искусства было найдено завернутым в мусорный мешок.

Об этом пишет ABC News.

"Местный житель обнаружил 80-сантиметровую безголовую статую рядом с мусорным баком в Неи-Эпиватес. Мужчина передал ее местным властям, которые связались с археологами, чтобы оценить ее значимость", – говорится в сообщении.

По информации полиции, эксперты после первоначальной оценки установили, что артефакт относится к эллинистической эпохе. Он был создан примерно между 320 и 30 годами до нашей эры в период расцвета искусства и культуры после завоеваний Александра Македонского.

Неожиданную находку отправили на дальнейшее обследование археологам. Затем она будет передана местному управлению по делам древностей для сохранения и изучения. Полиция уже начала расследование, чтобы найти того, кто выбросил древнюю статую на свалку, но пока поиски не имели успеха.

Издание отмечает, что случайные археологические открытия время от времени встречаются в Греции, которая имеет богатое историческое и археологическое наследие. Чаще всего такие неожиданные открытия происходят во время строительных работ.

Так в декабре 2024 года рабочие, прокладывавшие газопровод близ Афин, обнаружили статую Гермеса римской эпохи, которая была спрятана в выложенной кирпичом яме недалеко от Акрополя. А всего несколько недель назад в Салониках представили целое сокровище древних артефактов, которые нашли за несколько лет строительства метро. Теперь тысячи предметов греческого, византийского и османского периодов можно увидеть в экспозициях на станциях метро, которое начало работать в ноябре прошлого года.

Напомним, на раскопках древнегреческого города был найден артефакт в возрасте 1800 лет. Вероятно, античная статуя была переделана в эпоху средневековья и стала украшением фонтана на площади города Филиппы.

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