У Греції на смітник викинули артефакт віком 2000 років

Грецька поліція у середу, 22 січня, повідомила, що у передмісті Салоників знайшли мармурову статую жінки, вік якої за попередніми оцінками становить понад 2000 років. Витвір стародавнього мистецтва було знайдено загорнутим у сміттєвий мішок.

Про це пише ABC News.

"Місцевий мешканець виявив 80-сантиметрову безголову статую поряд зі сміттєвим баком у Неї-Епіватес. Чоловік передав її місцевій владі, яка зв'язалася з археологами, щоб оцінити її значущість", – йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, експерти після початкової оцінки встановили, що артефакт належить до епохи еллінізму. Він був створений приблизно між 320 і 30 роками до нашої ери, у період розквіту мистецтва і культури після завоювань Олександра Македонського.

Неочікувану знахідку відправили на подальше обстеження археологам. Потім її передадуть місцевому управлінню у справах старожитностей для збереження та вивчення. Поліція вже розпочала розслідування, щоб знайти того, хто викинув стародавню статую на смітник, але поки що пошуки не мали успіху.

Видання зазначає, що випадкові археологічні відкриття час від часу трапляються у Греції, яка має багату історичну та археологічну спадщину.Найчастіше такі несподівані відкриття трапляються під час будівельних робіт.

Так у грудні 2024 року робітники, які прокладали газопровід поблизу Афін, виявили статую Гермеса римської епохи, яка була захована у викладеній цеглою ямі неподалік Акрополя. А всього лише кілька тижнів тому у Салоніках представили цілий скарб стародавніх артефактів, які знайшли за кілька років будівництва метро. Тепер тисячі предметів грецького, візантійського та османського періодів можна побачити в експозиціях на станціях метро, яке почало функціонувати у листопаді минулого року.

Нагадаємо, на розкопках давньогрецького міста був знайдений артефакт віком 1800 років. Імовірно, антична статуя була перероблена в епоху середньовіччя і стала окрасою фонтану на площі міста Філіппи.

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