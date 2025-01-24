Хто здав південь України росіянам: що встановило слідство ДБР

Правоохоронці вважають, що комплекс воєнних заходів, зокрема підрив мостів і дамб та мінування доріг, унеможливив би швидкий наступ окупаційної армії.

У перші дні повномасштабного вторгнення російські окупанти загарбали всю Херсонщину, майже половину Запорізької і частину Миколаївської областей. Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) від середини квітня 2022 року аналізують військову документацію, щоб встановити провали у плануванні, які вплинули на швидку окупацію півдня України.

Видання “Главком” з посиланням на інформацію у судовому реєстрі та власні джерела в органах досудового розслідування повідомило, що наразі відомо слідству.

Судячи з фабули кримінального провадження, правоохоронці вважають, що комплекс воєнних заходів, зокрема підрив мостів і дамб та мінування доріг, унеможливив би швидкий наступ росіян на територію Запорізької та Херсонської області з тимчасово окупованої території Криму.

У виданні зазначили, що голова Херсонської облдержадміністрації, нині покійний Геннадій Лагута наполягав, що причиною швидкої окупації Херсонської області, стала російська армада, яка заходила через два контрольні пункти в’їзду-виїзду “Каланчак” і “Чонгар” і яку ніхто не зміг би стримати.

За інформацією, яка міститься в судових ухвалах, датованих 2023-2024 роками, у справі провалу оборони Півдня, слідчі ДБР перевіряли телефонні контакти військовослужбовців керівного складу угрупування військ “Південь” та Командування об’єднаних сил ЗСУ.

Зокрема, аналізувалася версія щодо можливої причетності осіб, які були обізнані про оборонні заходи, брали участь в організації та виконанні Плану оборонної операції угрупування військ “Південь”, до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Також на вимогу слідства була проведена низка експертиз та отримано доступ до секретних документів. Однак, станом на 13 січня 2025 року, жодної підозри у кримінальному проваджені за “здачу” Півдня не повідомлялося.

На початку 2025 року колишній командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в одному з інтерв’ю зізнався, що 2014 року на власний ризик командири віддали наказ про мінування частини території між Херсонською областю і Кримом.

За словами Наєва, було заміновано п’ять мостів і викладено 1,5 тисячі мін. Зокрема, на Чонгарі під мінування потрапило два автомобільні мости, залізничний міст і невеликі ділянки суші.

“Внаслідок рішень, які ухвалено 24 лютого 2022 року, а не значно раніше, на цьому напрямку перебували 59 мотопіхотна бригада, один батальйон і окремі підрозділи. Сил було мало [щоб протистояти ворогу] і вони не встигли виконати перелік заходів із підготовки до оборони. Під час наступу на кримському напрямку ворог мав значну перевагу – у 15-17 разів”, – заявив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, раніше український прикордонник Олексій Ружиненко, який служив на КПВВ “Чонгар" на адмінмежі з окупованим Кримом, розповів про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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