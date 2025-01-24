В Харкові лунають вибухи: ворог атакує місто

Наразі повідомлень про постраждалих немає.

Росіяни здійснюють масовану атаку Харкова з використанням БпЛА. На даний момент підтверджено один "приліт".

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Маємо вже один "приліт" у місті, попередньо в Основʼянському районі. Деталі зʼясовуємо. У звʼязку з тим, що у небі над містом багато ударних дронів, будьте дуже обережні!", - зазначив Терехов.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що наразі повідомлень про постраждалих немає.

"Попередньо в Основʼянському районі в приватному секторі. На цю хвилину - без постраждалих. Будьте обережні, в небі ще фіксуємо ворожі безпілотники", - йдетьсмя в повідомленні Синєгубова.

Нагадаємо, вночі ворог атакував Глеваху та Бровари.

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