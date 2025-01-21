Ворог завдав удару по Харкову: що відомо

21 січня окупанти нанесли удар по Харкову у Шевченківському районі міста. Удар прийшовся по району щільної житлової забудови.

Про це повідомив міський голова Олег Терехов в Telegram.

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"Маємо попередню інформацію про удар по місту БПЛА у Шевченківському районі, ймовірно "Молнією"", – йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюються місце удару та наслідки.

О 11:28 Терехов зазначив, що зруйновано гараж, постраждали кілька автівок, у будинках навколо вибиті шибки.

"За наявною на зараз інформацією – без постраждалих", – зазначив мер.

Нагадаємо, у Харкові 13 січня троє невідомих людей напали на бус ТЦК, у якому перевозили мобілізованих. Один із нападників був озброєний пістолетом.

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