Ворог завдав удару по Харкову: що відомо

Відповідні служби встановлюють всі наслідки.
21 січня окупанти нанесли удар по Харкову у Шевченківському районі міста. Удар прийшовся по району щільної житлової забудови.
Про це повідомив міський голова Олег Терехов в Telegram.
"Маємо попередню інформацію про удар по місту БПЛА у Шевченківському районі, ймовірно "Молнією"", – йдеться в повідомленні.
Наразі встановлюються місце удару та наслідки.
О 11:28 Терехов зазначив, що зруйновано гараж, постраждали кілька автівок, у будинках навколо вибиті шибки.
"За наявною на зараз інформацією – без постраждалих", – зазначив мер.
Нагадаємо, у Харкові 13 січня троє невідомих людей напали на бус ТЦК, у якому перевозили мобілізованих. Один із нападників був озброєний пістолетом.
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