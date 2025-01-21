Враг нанес удар по Харькову: что известно

21 января оккупанты нанесли удар по Харькову в Шевченковском районе города. Удар пришелся по участку плотной жилой застройки.

Об этом сообщил городской голова Олег Терехов в Telegram.

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"Имеем предварительную информацию об ударе по городу БПЛА в Шевченковском районе, вероятно "Молнией"", – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается место удара и последствия.

В 11:28 Терехов отметил, что разрушен гараж, пострадали несколько автомобилей, в домах вокруг выбиты стекла.

"По имеющейся на данный момент информации - без пострадавших", - отметил мэр.

Напомним, в Харькове 13 января трое неизвестных напали на бус ТЦК, в котором перевозили мобилизованных. Один из нападавших был вооружен пистолетом.

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