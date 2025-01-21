Нардеп назвал основную проблему провала мобилизации

Главная проблема мобилизации состоит в том, что одни могут избежать службы из-за коррупции и связей, тогда как другие уходят на фронт, что создает ощущение несправедливости и подрывает доверие к системе.

Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев в интервью LB Live.

"Мне кажется, что вот эта определенная несправедливость сейчас и в последнее время происходит, когда одни могут "решать" через ТЦК, ВЛК, МСЭКи или каким-то другим образом, а другие идут (в армию – ред.) — это основная проблема. И хотя за ними наблюдают, ведут следственные действия – ДБР по ТЦК, ВЛК и т.д. – это равно находятся те, кто тем или иным образом пытается что-то "решить". Вот это "решит" — это основная проблема провала мобилизации", — отметил депутат.

Также он добавил, что главная проблема информационной кампании по мобилизации в том, что ее фактически не было.

По словам Чернева, министерство обороны не озвучило четкую позицию, оставив весь процесс на комитет, который пытался найти баланс между потребностями армии и справедливым подходом.

Напомним, юристы объяснили, что принудительное задержание военнообязанных для мобилизации возможно только по решению суда или при уклонении от повестки. Во время военного положения мужчины обязаны явиться в ТЦК, если нет оснований для отсрочки. При задержании необходимо знать свои права и действовать по закону.

Читайте также: